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МИД: США и Великобритания пытались дестабилизировать ситуацию в России

15:53
  • среда
  • 11 сентября 2024

Москва обвинила Лондон и Вашингтон в использовании несистемной оппозиции

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон и Лондон, что будет пресекать попытки вмешательство в свои внутренние дела. Тем не менее, США и Великобритания продолжают подобные действия, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Дипломат уточнила на брифинге, что МИД неоднократно предупреждал британских, американских официальных представителей, в том числе глав дипмиссий этих стран в Москве: подрывные акции, распространение дезинформации в контексте выборов будут жестко и решительно пресекаться. Вплоть до выдворения причастных к таким действиям сотрудников в статусе persona non grata.

Захарова подчеркнула: России известно о непрекращающихся усилиях британских и американских спецслужб дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России. Однако их попытки использовать несистемную оппозицию и поощрить ее к насильственным протестам обречены на провал.

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