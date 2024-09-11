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Раскрыт план США по вмешательству в выборы в Грузии

16:34
  • среда
  • 11 сентября 2024

Госдеп разрабатывает его совместно с МИ-6 и ЦРУ

Госдепартамент США совместно с ЦРУ и британской МИ-6 разрабатывает план по вмешательству в выборы в Грузии. Как сообщил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, ведущую роль в этом проекте играет третий директорат спецслужбы, который специализируется на диверсиях, в том числе - политических.

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Депутат пояснил, что конечная цель, поставленная Вашингтоном - дестабилизация обстановки в Грузии с возможностью привести к власти прозападные силы. Эту информацию подтвердили и в Службе внешней разведки России. В СВР отметили, что госдеп намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии 26 октября.

Чтобы воспрепятствовать победе правящей сейчас партии "Грузинская мечта", США договорились о сотрудничестве с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В соответствии с планом, БДИПЧ перед началом голосования в Грузии опубликует доклад с заключением об отсутствии в стране условий для свободных выборов, передает РИА Новости.

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