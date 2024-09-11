Путин поручил Трутневу поддержать проекты развития Дальнего Востока

Глава государства провел совещание с членами правительства

Проекты по развитию Дальневосточного федерального округа следует поддерживать, их реализацию внимательно отслеживать. Такое поручение дал президент России Владимир Путин вице-премьеру Юрию Трутневу.

Глава государства провел совещание с членами правительства. Путин отметил, что Россия - северная страна, и напомнил о комплексе мероприятий под названием "Северный завоз". В районы Крайнего Севера завозится топливо, основные продукты питания, другие необходимые товары, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период.

Как доложил президенту глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, новый Федеральный закон "О северном завозе", действующий с 1 апреля, позволил ускорить доставку грузов в сезон 2024 года. Уже завезено 2,9 миллиона тонн, передает ТАСС.

Одной из тем стало импортозамещение в аграрном секторе. Как доложил президенту вице-премьер Дмитрий Патрушев, Россия за десять лет заняла лидерские позиции по многим направлениям экспорта продукции агропромышленного комплекса. Так, в 2013 году экспортная выручка была 17 миллиардов долларов, а в минувшем году она превысила 43 миллиарда.

Глава государства предложил подумать о возможных экспортных ограничениях по ряду товаров в ответ на продолжающееся санкционное давление со стороны Запада.

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