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Трамп поразил европейских дипломатов заявлением по Украине

17:32
  • среда
  • 11 сентября 2024

Представители ЕС надеялись на хорошее выступление Харрис на дебатах

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу Украины, сделанное им во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, поразило европейских дипломатов. По словам Трампа, он намерен остановить конфликт, как только займет Овальный кабинет, пишет британская The Guardian.

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Издание отмечает, что дипломаты из Европы перед дебатами находились в "подвешенном состоянии". Один из них признался журналистам, что с трудом переваривал завтрак, нервничая из-за противоречивых показателей американских опросов. Представители ЕС очень надеялись, что Харрис сможет хорошо выступить.

Дипломатов из Европы поразило то, что экс-президент США, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что испытывает желание остановить конфликт между Россией и Украиной и спасти человеческие жизни. Также их удивил отказ Трампа ответить на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу над Владимиром Путиным. Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты накануне.

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