Трамп поразил европейских дипломатов заявлением по Украине

Представители ЕС надеялись на хорошее выступление Харрис на дебатах

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу Украины, сделанное им во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, поразило европейских дипломатов. По словам Трампа, он намерен остановить конфликт, как только займет Овальный кабинет, пишет британская The Guardian.

Издание отмечает, что дипломаты из Европы перед дебатами находились в "подвешенном состоянии". Один из них признался журналистам, что с трудом переваривал завтрак, нервничая из-за противоречивых показателей американских опросов. Представители ЕС очень надеялись, что Харрис сможет хорошо выступить.

Дипломатов из Европы поразило то, что экс-президент США, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что испытывает желание остановить конфликт между Россией и Украиной и спасти человеческие жизни. Также их удивил отказ Трампа ответить на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу над Владимиром Путиным. Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты накануне.

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