Генпрокурор приказал ежемесячно проверять российские СИЗО

Заключенных под стражу без законных оснований – немедленно освобождать

Российские следственные изоляторы будут проверять не реже раза в месяц. Проект приказа генерального прокурора Игоря Краснова опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, прокуроры должны систематически, не реже одного раза в месяц, проверять, как исполняются законы в СИЗО, где содержат под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Проверки будут проводиться также в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов и на гауптвахтах.

В проекте приказа содержится требование прокурорам немедленно освобождать своим постановлением каждого заключенного под стражу без законных оснований. Также следует освободить тех, чей срок содержания под стражей истек.

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