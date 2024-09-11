ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокурор приказал ежемесячно проверять российские СИЗО

18:08
  • среда
  • 11 сентября 2024

Заключенных под стражу без законных оснований – немедленно освобождать

Российские следственные изоляторы будут проверять не реже раза в месяц. Проект приказа генерального прокурора Игоря Краснова опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Генпрокуратура проводит конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!"
Генпрокуратура указала на опасность закона об усилении миграционного контроля

В соответствии с документом, прокуроры должны систематически, не реже одного раза в месяц, проверять, как исполняются законы в СИЗО, где содержат под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Проверки будут проводиться также в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов и  на гауптвахтах.

В проекте приказа содержится требование  прокурорам немедленно освобождать своим постановлением каждого заключенного под стражу без законных оснований. Также следует освободить тех, чей срок содержания под стражей истек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
СИЗО
СИЗО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.