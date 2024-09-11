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Пилотируемый корабль "Союз МС-26" стартовал с Байконура. Подробности

22:10
  • среда
  • 11 сентября 2024

Полет до МКС пройдет по сверхкороткой схеме

C космодрома Байконур в среду успешно стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-26". На его борту экипаж 72-й долговременной экспедиции - российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также самый старший из действующих астронавтов NASA Дональд Петтит. Полет до МКС пройдет по   сверхкороткой двухвитковой схеме.

На стартовом столе прозвучала команда пуск! Двигатели ракеты-носителя набирают мощь. Ночные или вечерние запуски, когда уже темно, по-своему уникальны. Мощь ракеты – она ощущается намного сильней. Словно солнце восходит над степью. Очень быстро и под оглушительный грохот. Завораживающей зрелище.

Подробнее – в репортаже

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур
Пуск РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур
Пуск РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый комплекс космодрома Байконур
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