Появилось видео стыковки "Союза МС-26" с МКС

Космонавты пробудут на станции более полугода

Стартовавший сегодня с космодрома Байконур пилотируемый корабль "Союз МС-26" вышел на траекторию сближения с МКС

Эти кадры мы получаем из ЦУПа. Сейчас корабль причаливает к станции. На его борту, напомним, российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Наши космонавты пробудут на МКС более полугода, выполнят свыше 40 научных экспериментов и совершат выход в открытый космос.

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