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Краснодарского бизнесмена задержали за хищение 7 миллионов у МО

18:35
  • среда
  • 11 сентября 2024

Идут обыски

Генеральный директор компании "ТК-Прогресс" Сурен Григорян задержан в Краснодаре. Его подозревают в хищении более 7,2 миллиона рублей у Минобороны.

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По версии следствия, эту сумму бизнесмен присвоил при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. Ремонт выполнялся в рамках государственного оборонного заказа.

Как передает ТАСС, Григоряна задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Меру пресечения изберет суд. По местам проживания и работы предпринимателя проходят обыски, решается вопрос об аресте имущества. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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