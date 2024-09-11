Краснодарского бизнесмена задержали за хищение 7 миллионов у МО

Идут обыски

Генеральный директор компании "ТК-Прогресс" Сурен Григорян задержан в Краснодаре. Его подозревают в хищении более 7,2 миллиона рублей у Минобороны.

По версии следствия, эту сумму бизнесмен присвоил при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. Ремонт выполнялся в рамках государственного оборонного заказа.

Как передает ТАСС, Григоряна задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Меру пресечения изберет суд. По местам проживания и работы предпринимателя проходят обыски, решается вопрос об аресте имущества. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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