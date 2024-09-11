Это не должно произойти

Вашингтон и Лондон не должны разрешать Вооруженным силам Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Это станет актом войны, предупредил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен на странице в соцсети X.

Президент США Джо Байден ранее сообщил журналистам, что в Вашингтоне обсуждается вопрос о предоставлении ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. При этом на Даунинг-стрит заявили, что Великобритания не меняла свою позицию по вопросу использования Storm Shadow для ударов по России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием по целям в глубине территории России, то ответ будет соответствующим. В то же время, по словам представителя Кремля, сама специальная военная операция и является ответом на все враждебные действия Украины и ее партнеров на Западе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram