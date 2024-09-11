ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Акт войны": Лондон предостерегли от ударов Storm Shadow по территории России

19:10
  • среда
  • 11 сентября 2024

Это не должно произойти

Вашингтон и Лондон не должны разрешать Вооруженным силам Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Это станет актом войны, предупредил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен на странице в соцсети X.

США готовы разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России
Лавров предостерег США от передачи дальнобойных ракет Киеву

Президент США Джо Байден ранее сообщил журналистам, что в Вашингтоне обсуждается вопрос о предоставлении ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. При этом на Даунинг-стрит заявили, что Великобритания не меняла свою позицию по вопросу использования Storm Shadow для ударов по России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием по целям в глубине территории России, то ответ будет соответствующим. В то же время, по словам представителя Кремля, сама специальная военная операция и является ответом на все враждебные действия Украины и ее партнеров на Западе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Британская ракета Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.