Власти Дрездена назвали предварительную версию обрушения моста на Эльбе

В воде оказался стометровый участок дороги

Полиция Дрездена не обнаружила признаков внешнего вмешательства на конструкциях моста Карола на Эльбе. Один из главных мостов в городе частично обрушился около 3 часов утра 11 сентября, вскоре после того, как по нему прошел трамвай. В воде оказалась стометровая секция переправы.

В результате обрушения перекрыт фарватер Эльбы. Закрыты автомобильные и велосипедные дороги. По данным специалистов, другие части моста находятся под серьезной угрозой обрушения. По версии Дрезденского управления дорожного строительства, причиной обрушения является коррозия стальных деталей конструкции, нуждающейся в ремонте.

Местные службы также сообщают, что после обрушения моста по всему городу наблюдаются проблемы с теплоснабжением. В настоящее время пожарные и полиция оцепили место происшествия. Перекрыто критичное для города транспортное сообщение с автомагистралью B170 через Эльбу, передает издание MDR.DE.

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