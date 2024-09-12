Американист Васильев объяснил, почему Трампу тяжело с Харрис

Демократы подготовили для экс-президента ловушку

Насколько убедительны и конкретны были Камала Харрис и Дональд Трампа в ходе дебатов? Как изменилась риторика Трампа после того, как место Байдена заняла Харрис? И почему именно ей большинство телезрителей отдали победу в дебатах?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Прошедшие дебаты завершились ничьей по одной простой причине - траектория предвыборной кампании не изменилась. Каждая из сторон осталась при своих. Трамп не одержал победы, Харрис не проиграла. Трамп держал себя в рамках, и в этом отношении Харрис была для него неудобным противником. Так как в ее отношении Трамп не мог допустить личных нападок. Иначе сразу бы получил обвинения в сексизме и расизме", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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