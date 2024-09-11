ФАС потребовала от производителей обоснования цен на социально значимые товары

Необоснованное повышение повлечет применение строгих мер

Крупнейшим российским производителям хлеба, муки и сливочного масла придется отчитаться перед Федеральной антимонопольной службой. ФАС потребовала обоснования цен на социально значимые товары.

В сообщении службы отмечается, что соответствующие письма разосланы производителям во всех регионах страны. ФАС намерена проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на продукцию.

Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года. В ведомстве полученные данные проанализируют. Подчеркивается, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram