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ФАС потребовала от производителей обоснования цен на социально значимые товары

19:58
  • среда
  • 11 сентября 2024

Необоснованное повышение повлечет применение строгих мер

Крупнейшим российским производителям хлеба, муки и сливочного масла придется отчитаться перед Федеральной антимонопольной службой. ФАС потребовала обоснования цен на социально значимые товары.

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В сообщении службы отмечается, что соответствующие письма разосланы производителям во всех регионах страны. ФАС намерена проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на продукцию.

Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года. В ведомстве полученные данные проанализируют. Подчеркивается, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, передает РИА Новости.

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