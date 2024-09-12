Силы ПВО уничтожили дроны над пятью регионами России

Все беспилотники были самолетного типа

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников над пятью регионами России.

Два БПЛА уничтожены над Белгородской областью, еще два – над Курской и один – над Брянской, сообщили в Минобороны России. Все беспилотники были самолетного типа.

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что в результате вражеской атаки пострадавших и разрушений нет.

Накануне сообщалось, что украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область. Все три дрона были сбиты, уточнил губернатор Андрей Чибис.

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