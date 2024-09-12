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Силы ПВО уничтожили дроны над пятью регионами России

08:14
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Все беспилотники были самолетного типа

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников над пятью регионами России.

Два БПЛА уничтожены над Белгородской областью, еще два – над Курской и один – над Брянской, сообщили в Минобороны России. Все беспилотники были самолетного типа. 

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что в результате вражеской атаки пострадавших и разрушений нет.

Накануне сообщалось, что украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область. Все три дрона были сбиты, уточнил губернатор Андрей Чибис.

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