Рекордное число людей оказалось одновременно на околоземной орбите

Финальным аккордом к историческому событию стал старт "Союз МС-26"

Девятнадцать человек оказались одновременно на околоземной орбите. Это исторический рекорд. Прошлый рекорд был установлен в мае 2023 года: тогда общее число людей на околоземной орбите составило 17 человек.

Рекордное число космических путешественников набралось после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26", на борту которого три члена экипажа. Также на орбите сейчас находятся российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит. Помимо них, в космосе экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Здесь же преодолевшие земное притяжение четверо астронавтов NASA. С ними их коллеги, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. В космосе сейчас находится экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn - американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон. А на борту китайской орбитальной станции "Тяньгун" вахту несут тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, передает ТАСС.

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