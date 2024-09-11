ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рекордное число людей оказалось одновременно на околоземной орбите

20:22
  • среда
  • 11 сентября 2024

Финальным аккордом к историческому событию стал старт "Союз МС-26"

Девятнадцать человек оказались одновременно на околоземной орбите. Это исторический рекорд. Прошлый рекорд был установлен в мае 2023 года: тогда общее число людей на околоземной орбите составило 17 человек.

"Прогресс МС-28" с научным оборудованием и другими грузами выведен на орбиту
Яркие кадры с орбиты: "Прогресс" отстыковался от МКС

Рекордное число космических путешественников набралось после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26", на борту которого три члена экипажа. Также на орбите сейчас находятся российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит. Помимо них, в космосе экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Здесь же преодолевшие земное притяжение четверо астронавтов NASA. С ними их коллеги, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. В космосе сейчас находится экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn - американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон. А на борту китайской орбитальной станции "Тяньгун" вахту несут тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МКС
МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.