Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Парламентарий отметил внимательный подход ко всем вопросам

На все вопросы можно получить профессиональный ответ, внимание уделяется в каждом кабинете, отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный, комментируя посещение столичного пункта отбора на военную службу по контракту, который находится на улице Яблочкова.

Парламентарий отметил крайне уважительное отношение, а также внимательный подход ко всем вопросам.

"Любые недоразумения, которые могут возникнуть, тут же снимаются на месте, на все вопросы можно получить профессиональный ответ. Радует то, что все это в одном месте, человек приходит, показывает документы, проходит все необходимые процедуры и в последнем кабинете подписывает контракт, при условии, что все документы готовы. Все решается здесь и сейчас", – сказал Анатолий Выборный (цитата по АГН "Москва").

Депутат Госдумы пообщался с контрактниками и выразил благодарность бойцам за службу. "Я вижу, как каждый из них старается внести свой личный вклад в дело обеспечения обороны и безопасности нашего государства", - сказал он.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

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