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В Берлине предсказали капитуляцию Украины

20:46
  • среда
  • 11 сентября 2024

Страна навсегда потеряет 25% территории

Капитуляция Украины станет худшим вариантом разрешения нынешней ситуации. А это произойдет в случае отхода ВСУ из Курской области и отступления украинской армии в Донбассе, заявил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

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Как заявил эксперт в интервью Tagesschau, если позиции под Курском будут потеряны, а Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то киевскому режиму придется сесть за стол переговоров. Это значит - признать, что Украина навсегда потеряет около 25-27% своей территории, заключил немецкий эксперт.

Ранее сообщалось о начале контрнаступления в Курской области. По данным военных, на Кореневском направлении морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов. Кроме того, российские военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.

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