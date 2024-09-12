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США становятся банкротом, а Европа устала от американских авантюр

08:19
  • четверг
  • 12 сентября 2024

В "мертвую лошадь" превращается промышленность Германии

Давайте обсудим, воровать или не воровать в гостях серебряные ложки? Примерно так ставит вопрос Илон Маск. Но говорит он не про этикет. Миллиардера волнует государственный долг Америки. Которая так привыкла жить взаймы, что уже не понимает, как будет долги отдавать.

Америка очень быстро становится банкротом. И, похоже, никто этого не замечает. Все хватают столовое серебро, пока "Титаник" не затонул. Маск не паникёр, деньги считать умеет. Америка выплачивает только процентов по госдолгу - триллион долларов в год. Это больше, чем бюджет Министерства обороны.

Национальный долг ведущей экономики мира - 35 триллионов. Через 10 лет американцы задолжают 50 триллионов. Издание The Hill предупреждает:"Завещать молодым и будущим американцам непосильный государственный долг, в то время как многие уже погрязли в студенческих кредитах, - не только экономически нецелесообразно и недальновидно. Это моральный провал".

Америка верит, что ее кредитная карта будет работать всегда. Хотя бы потому, что расходы понесут другие. Вот европейцев быстро заставили скидываться на украинскую авантюру. Но и там начали подсчитывать убытки от разного рода прогрессивных экспериментов.

В течение последних 20 лет Германия была двигателем роста ЕС со своей промышленной базой и индустрией автостроения. Она экспортировала продукцию по всему миру. Но в последнее время дела в экономике идут не очень хорошо. Германия, решительно шагнувшая в сторону "зеленой" политики, угробила свою атомную энергетику, потеряв на этом 600 миллиардов долларов. В апреле 2023 года отключили от энергосети три последние АЭС. А Олаф Шольц радостно назвал ядерную энергетику "мертвой лошадью"...

Но в "мертвую лошадь" превращается промышленность Германии. "Фольксваген" закрывает пару своих заводов. "Фридрихшаффен" - крупный игрок на автомобильном рынке - намерен уволить 14 тысяч сотрудников. Компания "Бош" говорит "до свидания" трем тысячам человек, химконцерн "Байер" увольняет полторы тысячи.

Европейцам объясняют, кто виноват: оказывается, это Россия и Путин объявили войну долларам и евро. Отсюда все проблемы. Вот в Дрездене мост обвалился. Русские, что ли, подпилили? Одновременно огонь охватил химзавод в Дуйсбурге - опять русские виноваты? Или немецкая промышленность и инфраструктура и есть та самая "умирающая лошадь"?

В Европе начали задумываться: а может, хватит тратить деньги на разные американские инициативы, которые могут обанкротить самые процветающие страны? Или все идут ко дну, сидя в одной лодке?

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