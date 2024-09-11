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Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

21:35
  • среда
  • 11 сентября 2024

Над Курской областью уничтожена украинская ракета

Пресечена очередная попытка киевского режима устроить теракт на территории России. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, цель была обнаружена около 19.30 мск. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

ВСУ пытались в очередной раз атаковать и Курскую область. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету. Смирнов выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы.

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