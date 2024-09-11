Блинкен пообещал в ближайшие недели усилить украинскую ПВО

Госсекретарь провел встречи в Киеве

Вашингтон выполнит свои обещания по поставке Украине средств противовоздушной обороны в ближайшие недели. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из Великобритании и Украины.

Блинкен напомнил, что обязательства по усилению украинской ПВО ранее взял на себя президент США Джо Байден. На саммите НАТО в июле он пообещал Киеву пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО.

Госсекретарь отметил, что несколько из этих стратегических систем Вашингтон уже доставил. По словам Блинкена, США в полную силу работают над выполнением обязательств в ближайшие недели и продолжат наращивать системы ПВО Украины, передает РИА Новости.

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