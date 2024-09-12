Зампред Совбеза РФ ответил на обещание главы МИД Великобритании поддерживать Украину 100 лет

"Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пообещал поддерживать Украину 100 лет. 1) Он лжёт. 2) Так называемая Украина не продержится и четверти от этого срока". Об этом в среду, 11 сентября, написал в своей соцсети X заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он добавил, что "остров под названием Британия", вероятнее всего, затонет в ближайшие несколько лет, а наши гиперзвуковые ракеты помогут в этом при необходимости.

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