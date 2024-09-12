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Люки между МКС и кораблём "Союз МС-26" открылись

01:18
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Экипаж корабля встретили коллеги, находящиеся на станции

Люки между кораблём "Союз МС-26" и МКС открылись, экипаж корабля перешёл на борт станции. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в Роскосмосе.

Прибывших космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Дональда Петтита встретил экипаж 71-й длительной экспедиции.

Экипаж корабля "Союз МС-26" проведёт на орбите 202 суток и вернётся 1 апреля 2025 года. На полугодовую миссию запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых три проводятся впервые.

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