ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Антонов: США прокладывают путь к Третьей мировой войне

03:34
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Дипломат прокомментировал возможное снятие ограничений на удары американским оружием вглубь РФ

Власти США прокладывают путь к Третьей мировой войне, однако немногие американские политики говорят об этом. Такое заявление в четверг, 12 сентября, сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя возможное снятие ограничений для Киева наносить удары американским оружием вглубь России.

"Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны. Такие планы неосуществимы", — приводит слова дипломата пресс-служба посольства.

Антонов также добавил, что политики в Вашингтоне "крайне довольны гибелью славян" по обе стороны конфликта на Украине.

11 сентября Байден заявил, что Белый дом работает над разрешением Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.