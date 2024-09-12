Антонов: США прокладывают путь к Третьей мировой войне

Дипломат прокомментировал возможное снятие ограничений на удары американским оружием вглубь РФ

Власти США прокладывают путь к Третьей мировой войне, однако немногие американские политики говорят об этом. Такое заявление в четверг, 12 сентября, сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя возможное снятие ограничений для Киева наносить удары американским оружием вглубь России.

"Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны. Такие планы неосуществимы", — приводит слова дипломата пресс-служба посольства.

Антонов также добавил, что политики в Вашингтоне "крайне довольны гибелью славян" по обе стороны конфликта на Украине.

11 сентября Байден заявил, что Белый дом работает над разрешением Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram