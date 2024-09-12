Лодка с тремя мужчинами пропала у побережья Сахалина

Их местоположение неизвестно
Трое мужчин пропали в Охотском море у южного побережья Сахалина. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура.
Сообщается, что мужчины выдвинулись на маломерном судне через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области в Охотское море. В настоящее время их местоположение неизвестно.
Проводятся поисково-спасательные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram