Подбит очередной американский танк "Абрамс"

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота группировки "Восток" обратили в бегство боевиков ВСУ на южнодонецком направлении в зоне СВО и освободили Пречистенку в ДНР. Еще один населенный пункт Донбасса, Мемрик, зачистили подразделения группировки "Центр", уничтожив десятки единиц вражеской техники - в том числе западного производства.

На окраине подбили американский танк "Абрамс". Поддержку российским штурмовикам оказывали артиллерия и авиация, а расчеты ударных дронов, выбивали радикалов из лесопосадок. Решительные действия наших отрядов позволили буквально выдавить противника с занимаемой территории.

Расчет самоходной установки большой мощности "Малка" ликвидировал опорник и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении. Нанесение удара корректировалось с беспилотника. Артиллеристы, прибыв в заданный квадрат, выполнили серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый. Атака на вражеские позиции велась с расстояния 20 километров, и "Малка" оперативно сменила место дислокации.

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