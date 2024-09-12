ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска выдавливают ВСУ из Донбасса

08:44
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Подбит очередной американский танк "Абрамс"

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота группировки "Восток" обратили в бегство боевиков ВСУ на южнодонецком направлении в зоне СВО и освободили Пречистенку в ДНР. Еще один населенный пункт Донбасса, Мемрик, зачистили подразделения группировки "Центр", уничтожив десятки единиц вражеской техники - в том числе западного производства.

На окраине подбили американский танк "Абрамс". Поддержку российским штурмовикам оказывали артиллерия и авиация, а расчеты ударных дронов, выбивали радикалов из лесопосадок. Решительные действия наших отрядов позволили буквально выдавить противника с занимаемой территории.

Расчет самоходной установки большой мощности "Малка" ликвидировал опорник и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении. Нанесение удара корректировалось с беспилотника. Артиллеристы, прибыв в заданный квадрат, выполнили серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый. Атака на вражеские позиции велась с расстояния 20 километров, и "Малка" оперативно сменила место дислокации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.