Точные удары по позициям врага наносит армейская авиация

Российские войска продолжают операцию по уничтожению украинских террористов в приграничных районах Курской области.

Точные удары по позициям врага наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ми-28НМ выпустил ракеты по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ. По докладам разведки, все цели были успешно уничтожены, и "Ночной охотник" благополучно вернулся на площадку вылета.

Военнослужащие инженерных подразделений группировки "Север" навели в приграничье понтонные переправы через реку вместо взорванных радикалами мостов и обеспечили подвоз боеприпасов и продуктов нашим частям. Все переправы хорошо замаскированы. Кроме того, саперы ежедневно разминируют территорию от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими боевиками.

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