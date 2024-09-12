Растет число желающих пойти на военную службу по контракту

Только с начала года в войска поступили около 200 тысяч добровольцев

Перед столичным пунктом отбора на военную службу на улице Яблочкова - очередь на вход. По подсчетам сотрудников, контракты с Минобороны на службу в зоне СВО здесь только за день подписывают порядка 200 добровольцев, а случается - и до 300.

"Отрадно видеть, что количество людей увеличилось. Это связано как с увеличением социальных выплат от правительства Москвы, так и с ситуацией, которая происходит в Курской области. Ребята приходят, говорят нам о том, что нет уже времени и возможности сидеть. Пора защищать нашу Родину", - рассказывает Иван Текучёв, начальник Единого пункта отбора города Москвы.

В зону СВО по контракту Эдуард с позывным "Студент" отправляется уже во второй раз. Убежден - там его опыт и знания сейчас нужнее, чем где-то еще.

"Прошел контракт очень хорошо. Ребята очень достойные. Всем спасибо, всем, кто служил со мной. Помогать надо, страна у нас большая, я надеюсь, патриотов у нас очень много. Все, кто здесь находятся, все патриоты. Все достойны уважения", - говорит он.

Единый пункт отбора работает в режиме одного окна. Добровольцам помогают оформить полный пакет документов, пройти медицинский осмотр, определяют специальность. Не преграда для приёма на службу и отсутствие военной подготовки. Всему обучат.

После подписания контракта с Министерством обороны новобранцы убывают в учебные центры для прохождения интенсивного курса боевой подготовки. Там же они получают всю необходимую форму и амуницию. После чего уже бойцов распределят по частям.

Договор на контрактную службу заключают на срок от одного года до пяти лет. Чтобы в это время военнослужащие не переживали о своих семьях, государство оказывает им серьезную социальную поддержку. Для тех, кто подписывает контракт в Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина общая сумма всех полагающихся контрактнику выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия стартует от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год. Это совокупность московских и федеральных мер поддержки.

Социальные гарантии получают и родственники военнослужащих. В детские сады детей принимают без очереди. В школах для них - бесплатное двухразовое горячее питание. Также предусмотрена дополнительная выплата к пенсии, компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг и многое другое.

Запись в пункт отбора открыта и онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную информацию можно получить также по телефону горячей линии 117.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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