СМИ: Трамп и Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе

Обсуждение конфликтов в ходе дебатов вышло "бессвязным"
Трамп и Харрис во время дебатов показали, что имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе. Таким мнением в среду, 11 сентября, поделилась главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос.
По её словам, политики "небрежно" использовали историю, факты и цифры, что сделало всю беседу о планах по Украине и Газе "бессвязной".
Влахос также отметила, что американскому народу следует беспокоиться, ведь кандидаты так и не объяснили, что за "чертовщиной" занимаются Штаты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram