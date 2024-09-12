СМИ: Трамп и Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе

Обсуждение конфликтов в ходе дебатов вышло "бессвязным"

Трамп и Харрис во время дебатов показали, что имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе. Таким мнением в среду, 11 сентября, поделилась главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос.

По её словам, политики "небрежно" использовали историю, факты и цифры, что сделало всю беседу о планах по Украине и Газе "бессвязной".

Влахос также отметила, что американскому народу следует беспокоиться, ведь кандидаты так и не объяснили, что за "чертовщиной" занимаются Штаты.

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