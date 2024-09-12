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Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана

11:47
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Ракетоносцы отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника

В рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана.

Наши ракетоносцы, которые находились в воздухе более пяти часов, отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника. Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

Все полеты российских ВКС выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В Средиземном море корабли трех флотов отразили удары безэкипажных катеров и беспилотников условного противника. В ходе противовоздушного боя активно применяли комплексы радиоэлектронной борьбы.

Артиллерийские стрельбы - в том числе и ночные - прошли и в акватории Японского моря. Там совместные маневры провели ВМС России и Китая. Они уничтожили вражескую плавающую мину. Также российские и китайские моряки тренировались отражать атаки морских и воздушных беспилотников.

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Ту-22М3
Ту-22М3
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