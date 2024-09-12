Решение президента Милея наложить вето на пенсионный проект вызвало настоящий уличный бунт
Жестким разгоном протестующих завершилась массовая акция в Буэнос-Айресе. Люди требовали принять закон о повышении пенсий.
Решение президента Милея наложить вето на пенсионный проект вызвало настоящий уличный бунт. Собравшиеся у здания Национального конгресса опрокидывали заграждения, громили витрины и нападали на полицейских. Стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ. Сообщается о трех пострадавших.
В условиях быстрой инфляции пенсии в Аргентине должны были вырасти на семь процентов, однако глава государства не дал хода закону. И во время повторного голосования Палата представителей не смогла его принять.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram