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Жестким разгоном протестующих завершилась массовая акция в Буэнос-Айресе

09:09
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Решение президента Милея наложить вето на пенсионный проект вызвало настоящий уличный бунт

Жестким разгоном протестующих завершилась массовая акция в Буэнос-Айресе. Люди требовали принять закон о повышении пенсий.

Решение президента Милея наложить вето на пенсионный проект вызвало настоящий уличный бунт. Собравшиеся у здания Национального конгресса опрокидывали заграждения, громили витрины и нападали на полицейских. Стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ. Сообщается о трех пострадавших.

В условиях быстрой инфляции пенсии в Аргентине должны были вырасти на семь процентов, однако глава государства не дал хода закону. И во время повторного голосования Палата представителей не смогла его принять.

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