Ураган "Франсин" обрушился на побережье штата Луизиана

Ветер на скорости до 160 километров в час валил деревья и обрывал линии электропередач

Ураган "Франсин" обрушился на побережье американского штата Луизиана. Перед этим он усилился до второй категории из пяти.

Ветер на скорости до 160 километров в час валил деревья и обрывал линии электропередачи. Обесточены десятки тысяч домов. Сильные ливни и мощная штормовая волна затопили улицы населенных пунктов. Эвакуированным жителям рекомендуют провести ближайшую ночь в пунктах временного размещения.

Сейчас ураган двигается в сторону столицы штата - города Новый Орлеан. В скором времени он начнет ослабевать, но успеет достигнуть штатов Миссисипи и Алабама.

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