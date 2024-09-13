Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Венера в Весах схлестнулась с жесткой Луной в Козероге

Овны

Иногда пятница 13-е вполне оправдывает свой печальный имидж. Сегодня не очень удачный день, так что, если есть возможность, будьте очень аккуратны и не спешите.

Тельцы

На работе возможны неожиданности, связанные с женщинами. Кто-то может уволиться, или придет новая сотрудница, что повлияет на ваши обязанности или график.

Близнецы

Вы можете влюбиться в человека, от которого будут одни неприятности. Любовь с первого взгляда выглядит романтично в книгах, а в жизни может быть иначе!

Раки

Вы тщательно оберегаете свой дом от неприятностей и правильно делаете. Сегодня для этого есть повод: избегайте строительных и ремонтных работ, день неподходящий.

Львы

У вас сегодня могут сорваться встречи, договоренности или поездки. Возможны сложности с доставкой посылок, работой курьеров и почты – отложите такие дела.

Девы

Сегодня ни для творчества, ни для работы, ни для любви, ни для развлечений день не подходит. Проведите эту пятницу за рутинными делами – завтра будет лучше!

Весы

Венера в вашем знаке схлестнулась с жесткой Луной в Козероге, а вы, похоже, столкнетесь с домашними проблемами: что-то может сломаться или возникнет ссора.

Скорпионы

Вас тоже подстерегают неприятности: возможны мелкие аварии или плохие оценки на учебе. Будьте осторожны в общении с женщинами, они сегодня ранимы.

Стрельцы

Не занимайте деньги друзьям и не начинайте с ними совместных проектов. Сегодня дружба и финансы плохо сочетаются: обстоятельства могут быть против вас.

Козероги

Луне в вашем знаке некомфортно, особенно, когда на нее давит другая женская планета - Венера. У вас может быть плохое настроение, так что важные дела лучше отложить.

Водолеи

Вам сегодня не стоит особо полагаться на удачу: ваши ошибки, опоздания или неготовность будут заметны всем. Звезды настаивают на строгой дисциплине и порядке.

Рыбы

Вам стоит поберечь свои ресурсы: финансовые, душевные и энергетические. Сегодня день непрактичных покупок, разочарований в людях и бесполезных хлопот.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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