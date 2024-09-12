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Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь России

08:45
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Он передаст итоги дискуссии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен доложит президенту Джо Байдену о результатах переговоров с украинским руководством по использованию дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Госсекретарь намерен рассказать лидеру США все, что услышал в ходе переговоров в Киеве, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Байден отметил, что вопрос о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием в настоящий момент находится в стадии проработки.

В Кремле накануне предположили, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ATACMS. Сейчас ведется информационная кампания по их формализации.

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