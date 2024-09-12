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Подробности смерти актера мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александра Голубева

08:48
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Артист исполнил роль священника

На днях стало известно о смерти популярного актера, артиста мюзиклов Александра Голубева. Он сыграл в таких лентах как "Интерны", "День выборов", "Счастливы вместе". Однако его самая знаменитая роль - священник Клод Фролло из мюзикла "Нотр-Дам де Пари". И именно Голубев сыграл в клипе на песню "Белль", исполнив композицию вместе с Антоном Макарским и Вячеславом Петкуном.

Смерть 57-летнего артиста стала полной неожиданностью для коллег. Так, Сергей Ли рассказал, что виделся с ним в конце июля, признаков недомогания Голубев не проявлял.

"Но в театре мы узнали, что не так давно он перенес серьезную операцию. Рецидив болезни и привел к этим трагическим последствиям", - констатировал артист.

В окружении рассказывают о заражении крови, к которому привела некачественная обработка раны после операции, передает Starhit.

"Саша был замечательный артист нашего любимого музыкального жанра. Большой человек с большим добрым сердцем. Честный в жизни и на сцене. Нам будет очень его не хватать. Соболезную близким и родным", - высказался Сергей Ли.

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