Блиновского в наручниках увезли с СВО

В перспективе у него - банкротство и конфискация имущества

Алексея Блиновского задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении. Правоохранители вывели его оттуда в наручниках и доставили на допрос, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам сослуживцев, командование до последнего отстаивало право Алексея Блиновского на воинскую службу, но не помогло. На СВО мужчина успел сменить адвоката после того, как его объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег.

Напомним, что Блиновский поехал на фронт добровольцем, чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи. Сначала он служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем отправился под село Урожайное в ДНР — там был в составе 95-го стрелкового полка.

В перспективе у Блиновских — банкротство и конфискация имущества. Ранее супруга Алексея Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. Сумма долгов, по данным следствия, превысила 900 миллионов рублей. Другие обвинения, среди которых — легализации денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерный оборот средств, подсудимая отвергла. Кроме того, Блиновская в суде заявила, что схему дробления бизнеса предложили ее сотрудники.

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