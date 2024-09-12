Школьники сожгли вертолет в Ноябрьске: что известно и что им грозит

Подростки пошли на преступление ради денег

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) двое подростков подожгли на стоянке аэропорта вертолет Ми-8Т, принадлежавший компании Utair.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Две парней 13 и 14 лет пробрались в аэропорт через дыру в заборе, облили вертолет горючей жидкостью и подожгли сигаретами. Семиклассники попытались скрыться, но их задержали в течение часа. Сейчас они в больнице, так как получили ожоги лица и рук во время совершения преступления.

"Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщили в департаменте здравоохранения Ямала.

Вертолет сгорел полностью, восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составляет 300 миллионов рублей. Жертв и других пострадавших нет.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что школьниками управляли извне. Их завербовали через анонимный Telegram-канал и пообещали заплатить пять миллионов рублей. На допросе школьники признались, что ранее за 30 тысяч рублей подожгли вышку сотовой связи.

Артюхов также отметил, что замешанные в этом инциденте дети были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни. Мать одного мальчика работает в аэропорту, отец другого участвует в боевых действиях на Украине.

В настоящее время ведется следствие. Расследованием занимается МСУТ СКР по УрФО. Действия школьников могут квалифицировать по статьям "Террористический акт" или "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". 14-летнему подростку могут назначить не более шести лет воспитательной колонии, а 13-летний не подлежит уголовной ответственности, его могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Их родителей могут обязать выплатить ущерб авиакомпании, если будет доказано, что они должным образом не следили за своими детьми.

Кроме того, будет проверена работа аэропорта и обеспечение его безопасности. Следователи намерены выяснить, как такое могло произойти и как дети смогли незаметно пробраться к вертолету.

"Если даже дети смогли попасть на территорию, то что говорить о подготовленных взрослых", - возмутился губернатор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram