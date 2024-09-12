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Елена Яковлева: Жажда авантюр есть у любой женщины

09:24
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Актриса прокомментировала новую работу

Елена Яковлева считается одной из самых востребованных актрис в отечественном кинематографе. При этом она довольно закрыта: почти никогда не появляется на светских мероприятиях, крайне редко дает интервью. Однако карьера артистки развивается. Она не только известна по лентам "Интердевочка" и "Каменская", но и по таким картинам как "Склифосовский", "Чебурашка", "Последний богатырь".

А недавно Елена Яковлева сыграла главную роль в многосерийном фильме "Дама с собачкой". Примечательно, что этот проект завоевал "ТЭФИ", а Елена Алексеевна получила за роль "Золотого орла". Теперь стало известно о выходе на экраны третьего сезона сериала.

"Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно", - рассказала Яковлева о новой работе "КП".

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