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МК: умер журналист и телеведущий Николай Сванидзе

09:02
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Ему было 69 лет

Николай Сванидзе скончался в Москве, в своей квартире на улице Маршала Василевского, сообщает "МК". Ему было 69 лет. Причина смерти пока неизвестна. Примечательно, что в прошлом году у журналиста диагностировали ишемию головного мозга.

Николай Сванидзе стоял у истоков создания российского телевидения. Был телеведущим общественно-политических программ, некоторое время занимал пост председателя ВГТРК.

С 1991 года Сванидзе выступил автором и ведущим целого цикла исторических телепрограмм и кино. Например, он вел шоу "Подробности", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс". Также был автором программы "Зеркало".

Николай Сванидзе в программе "Временно доступен"

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