Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака

Тельцы, опасайтесь слишком смелых финансовых шагов

Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Вам предстоит много разговаривать. Но это еще не всё – велик риск сказать лишнего и потом жалеть об этом, поэтому следите за своей речью особенно тщательно.

Тельцы

Денежные потери могут вас расстроить сегодня, если вовремя не включить чувство меры. Опасайтесь слишком смелых и рискованных финансовых шагов.

Близнецы

Сегодня вы будете в центре кипящих событий, так как ваш Юпитер сошелся в споре с Солнцем. Избегайте конфликтов с начальством и не пытайтесь качать права.

Раки

Сегодня могут появиться плохие предчувствия или дойдут слухи о том, что кто-то нелестно о вас отзывался. Оставайтесь на светлой стороне, сохраняйте достоинство.

Львы

Ситуация сегодня напряженная: ваш астрологический босс Солнце конфликтует с Юпитером. Сделайте паузу в важных делах, особенно связанных с деньгами.

Девы

Солнце в вашем знаке поссорилось с Юпитером в вашем секторе достижений. Есть риск лишиться должности или даже работы – будьте максимально осторожны!

Весы

Сегодня особо жаркий день для студентов и преподавателей: вам предстоят противоречивые указания. Остальным придется усвоить некоторые уроки.

Скорпионы

У вас неспокойно в финансовом секторе и сегодня может появиться новая информация. Возможно, придется внести исправления в отчеты или документы.

Стрельцы

Избегайте конфликтов с начальством и не вмешивайтесь в чужие разборки. Старайтесь не задерживаться на работе – это может испортить отношения с близкими.

Козероги

Ваше здоровье требует заботы и внимания. Определите свои слабые места и займитесь профилактикой – сентябрь предлагает для этого все возможности.

Водолеи

Вопросы звезд к вам будут касаться страховок, кредитов и долгов. Хотя ничего серьезного не предвидится, ваши нервы, увы, могут быть потрачены.

Рыбы

Изменения в отношениях с близкими могут расстроить вас. Возможно, кто-то из друзей поведет себя высокомерно или попытается на вас надавить – будьте начеку.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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