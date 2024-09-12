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Названа причина смерти Николая Сванидзе

09:24
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Врачи прибыли на вызов, но оказалось, что слишком поздно

Сегодня, 12 сентября, стало известно о смерти знаменитого журналиста и телеведущего Николая Сванидзе. Ему было 69 лет. СМИ выдали две основные причины смерти мэтра отечественного телевидения. Согласно данным телеграм-канала Mash, Сванидзе скончался в результате пневмонии. Медики приехали в его квартиру в Москве вчера, 11 сентября, в 22:30. До этого он также обращался к врачам, но отказывался от госпитализации. При этом Сванидзе жаловался на проблемы с дыханием и высокую температуру.

А вот телеграм-канал SHOT называет причиной смерти журналиста острую сердечную недостаточность. По их информации, последний год Сванидзе проходил реабилитацию после болезни. В феврале 2023 года он попал в больницу в тяжелом состоянии с отеком легких. Журналист кашлял кровью и обратился за помощью к медикам. У него также наблюдались острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис. Позднее ему диагностировали ишемию головного мозга.

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Николай Сванидзе
Николай Сванидзе
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