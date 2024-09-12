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Новости СВО: российские штурмовики заняли две трети Украинска

11:37
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Критическая ситуация складывается для ВСУ и в Курской области

Бойцы незаметно подбирались к "Абрамсу", готовые в любой момент открыть огонь. Но предосторожности были излишни. Все выстрелы попали точно в американский танк. Машина выгорела. Экипаж ликвидирован. А штурмовики доложили в штаб - в окрестностях освобожденного на днях поселка Мемрик еще одна натовская машина уничтожена.

Отвлекающий маневр позволил застать боевиков врасплох, уничтожить породистого "американца", захватить немецкий "Мардер" и отрезать от Мемрика отряд националистов, которых командиры отправили на подкрепление.

Сегодня российские штурмовики зачищают лесополосы уже за освобожденной Пречистовкой. Главное направление - Покровск. Наступление идет стремительно. ВСУ отступают, практически не оказывая серьезного сопротивления.

Срочные сообщения приходят из Украинска. Разведка докладывает - после нашей массированной артподготовки ВСУ бросили позиции. И две трети территории города сейчас контролируют российские штурмовики.

Критическая ситуация складывается для ВСУ и в Курской области. Накануне авиация уничтожила еще два танка противника в Глушковском районе. Более 100 националистов попали в окружение вблизи Снагости. А подразделения морпехов и десантников активно вытесняют ВСУ сразу на нескольких участках. Уже по безопасной грунтовке к передовой перебрасывают боеприпасы и питание. А сегодня подошли и военные инженеры. По этим переправам через реку, которая разделяет группировку "Север" в Курском приграничье, караваны теперь ходят постоянно. И хотя националисты пытаются атаковать понтонные мосты "Хаймарсами", сорвать обеспечение российского авангарда ВСУ еще ни разу не удалось. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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