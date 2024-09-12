Курс на эскалацию: политические сводки четверга

Пентагон намерен смоделировать последствия ядерного взрыва на территории России и Восточной Европы

Пентагон намерен смоделировать последствия ядерного взрыва на территории России и Восточной Европы. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на контракт, который заключил Инженерный корпус армии США.

Курс на эскалацию в противостоянии с Россией Запад уже не скрывает. Завтра в Вашингтоне и Лондоне могут объявить о снятии последних ограничений на использование Украиной против нашей страны дальнобойных ракет.

Подробности - в репортаже Александры Сергомасовой.

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