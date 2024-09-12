Финал конкурса "Билет в Арктику" прошел на ВДНХ

Победители проекта смогут отправиться в арктическую экспедицию на Ямал

Финал всероссийского конкурса "Билет в Арктику" прошел в павильоне "Атом" на ВДНХ.

Участниками проекта стали свыше 250 тысяч студентов и молодых ученых в возрасте от 18 до 35 лет. Соревнование проходило в два этапа - интеллектуальная викторина и решение индустриальных задач.

В итоге 20 финалистов со всей страны приехали в Москву, где представили решения и разработки, направленные на развитие региона. Победители проекта смогут отправиться в арктическую экспедицию на Ямал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram