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Финал конкурса "Билет в Арктику" прошел на ВДНХ

14:49
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Победители проекта смогут отправиться в арктическую экспедицию на Ямал

Финал всероссийского конкурса "Билет в Арктику" прошел в павильоне "Атом" на ВДНХ.

Участниками проекта стали свыше 250 тысяч студентов и молодых ученых в возрасте от 18 до 35 лет. Соревнование проходило в два этапа - интеллектуальная викторина и решение индустриальных задач.

В итоге 20 финалистов со всей страны приехали в Москву, где представили решения и разработки, направленные на развитие региона. Победители проекта смогут отправиться в арктическую экспедицию на Ямал.

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"Билет в Арктику"
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