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После пуска с Байконура в космосе оказалось рекордное количество людей

11:51
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Новый экипаж МКС перешел с корабля "Союз МС-26" на борт Международной космической станции

В объективе камеры, установленной на корабле "Союз МС-26", – Международная космическая станция. Кажется, что она замерла и корабль двигается очень медленно, сближаясь с ней. На самом деле высота полета - более четырехсот километров. И МКС, и "Союз" летят со скоростью двадцать семь тысяч километров в час. Однако стыковка - в точно рассчитанное время и без инцидентов. Экипаж на станции.

На МКС прилетели россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также - американец Дональд Петтит. Он самый возрастной из действующих астронавтов, ему 69 лет.

Торжественная часть. Открылись люки между МКС и прилетевшим "Союзом". Все очень рады видеть друг друга. Так называемые перекрестные полёты, когда астронавты летают на "Союзах", а космонавты на Crew Dragon, должны продолжаться, заявили на земле руководители и NASA, и "Роскосмоса". Нынешнее соглашение действует до весны следующего года.

"На борту МКС всегда гарантировано были российский космонавт и американский астронавт для того, чтобы в случае нештатных ситуаций, задержки пусков можно было обеспечить непрерывное функционирование на станции. Конечно, мы будем продолжать работу над перекрестным полетами", - заверил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. 

Этот старт был очень важен, потому что прошлый, 21 марта, пошел не по плану. Автоматика выдала команду на отмену пуска из-за просадки напряжения электрического тока. Экипаж, в составе которого был первый белорусский космонавт Марина Василевская, благополучно улетел через два дня. И вот они вновь на Байконуре.

В этот раз – никаких нештатных ситуаций. Все строго по расписанию. Пуск был ночной и получился очень красивым. На стартовом столе прозвучала команда "Пуск", двигатели ракеты-носителя набирают мощь. Ночные или вечерние запуски, когда уже темно, по-своему уникальны. Мощь ракеты ощущается намного сильнее. Словно солнце восходит над степью. Очень быстро и под оглушительный грохот. Завораживающей зрелище.

Экспедиция Алексея Овчинина и Ивана Вагнера продлится более полугода. Научной работы много. Вместе с космонавтами и астронавтами на МКС на орбите сейчас находятся китайские тайконавты на своей станции. Также идет коммерческий полет на американском корабле Крю дрэгон. Таким образом, в космосе сейчас рекордное число людей – 19. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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