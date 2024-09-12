Владимир Спиваков отмечает 80-летие

Всю свою жизнь маэстро посвятил музыке
12 сентября поздравления с юбилеем принимает маэстро Владимир Спиваков. Блестящему музыканту, дирижеру, педагогу, руководителю Национального филармонического оркестра и прославленного коллектива "Виртуозы Москвы" исполнилось 80 лет.
Всю свою жизнь маэстро посвятил музыке. Учиться игре на скрипке начал в шесть лет, а уже в 13 дебютировал как солист на сцене Ленинградской консерватории.
Спиваков - победитель самых престижных скрипичных конкурсов, выступавший с лучшими оркестрами мира. Затем прославился уже как дирижер и руководитель музыкальных коллективов, организатор международных фестивалей, основатель Московского международного дома музыки.
Вот уже 30 лет Владимир Спиваков - еще и президент благотворительного фонда поддержки молодых талантов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram