На выплаты для Курской области выделили дополнительные средства

150 тысяч на человека
Правительство выделило еще более трех миллиардов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области.
Средства направлены из резервного фонда кабмина, говорится в тексте распоряжения. Выплаты предназначены для тех, кто утратил имущество первой необходимости.
"Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека", - рассказали в правительстве.
Ранее кабмин выделил на выплаты пострадавшим в Курской области более 850 миллионов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram