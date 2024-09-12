На выплаты для Курской области выделили дополнительные средства

150 тысяч на человека

Правительство выделило еще более трех миллиардов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области.

Средства направлены из резервного фонда кабмина, говорится в тексте распоряжения. Выплаты предназначены для тех, кто утратил имущество первой необходимости.

"Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека", - рассказали в правительстве.

Ранее кабмин выделил на выплаты пострадавшим в Курской области более 850 миллионов рублей.

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