Последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел

У журналиста был целый букет различных недугов

11 сентября не стало известного журналиста Николая Сванидзе. Говорят, телеведущий умер в результате пневмонии. Последние два месяца он с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки, общался с близкими только сообщениями, сообщает телеграм-канал SHOT. Последние шесть месяцев журналист жаловался на слабость, шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную одышку и проблемы с давлением, отмечает телеграм-канал Mash.

В марте ему диагностировали коронавирус и после — пневмонию тяжелого течения. Врачи предполагали, что это из-за сигарет и отказа от глубокого лечения.

Кроме того выяснилось, что и в 2023 году Сванидзе переболел пневмонией, по некоторым данным, даже был госпитализирован и лежал на ИВЛ. Также ему поставили диагноз ишемия головного мозга. Еще за несколько лет до этого у журналиста случился инсульт. Из сопутствующих заболеваний: фибрилляция предсердий, болезнь Паркинсона.

Семья возила его лечиться в Израиль, в последний год он проходил реабилитацию в России.

Николай Сванидзе в программе "Временно доступен"

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