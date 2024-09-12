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Собянин рассказал, как городские службы помогают водителям на дорогах Москвы

10:53
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тысяч раз

С начала этого года сотрудники Центра организации дорожного движения правительства Москвы помогли автомобилистам почти 30 тысяч раз. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что ежедневно специалисты делают городские дороги безопасней и комфортнее. Сегодня ЦОДД - это и дорожный, и вело-, и мотопатрули. Последний появился только этой весной и отличается повышенной мобильностью. Но у всех одна задача: оказывать содействие в любых сложных случаях: от ДТП до поломки велосипеда.

Сотрудники владеют навыками доврачебной помощи, могут отбуксировать застрявшие в снегу грузовики и предоставить инструменты для ремонта. Работают бесплатно. Вызывать их не надо. Специалисты ситуационного центра мониторят обстановку и сами направляют патруль туда, где это необходимо.
 

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