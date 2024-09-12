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"Бывало и получше, но ничего": как жил Николай Сванидзе в последние месяцы

10:58
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Журналист мужественно сражался с недугом

Журналист "МК" и член СПЧ Ева Меркачева была близко знакома с Николаем Сванидзе. Она дала понять, что в последнее время телеведущий тяжело болел, даже был в состоянии комы, после которой долго восстанавливался.
Последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел

"Про свое здоровье он последний раз: "Бывало и получше, но ничего, живой". В апреле я его поздравляла с днем рождения, он поблагодарил и сказал, что лучшим подарком для него было бы освобождение некоторых заключенных", - рассказала Меркачева "МК".

Напомним, Николай Сванидзе умер 11 сентября в своей квартире. Медики реанимировали его около часа, пока не констатировали смерть. По данным телеграм-канала SHOT, скорая приехала к журналисту домой в квартиру в Щукино в районе 11 вечера. Сначала он был в сознании. Но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но оказались бессильны. Около полуночи у Николая Карловича остановилось сердце.

Николай Сванидзе в программе "Временно доступен"

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