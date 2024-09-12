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В Омске загорелся танковый завод

11:23
  • четверг
  • 12 сентября 2024

На месте работают спасатели

Пожар произошел на Омском заводе транспортного машиностроения "Омсктрансмаш".

Инцидент произошел днем 12 сентября в Ленинском округе городе. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта, уточнил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Черный дым виден со всех сторон города.

На месте работают специалисты. МЧС России пока не дало никакой официальной информации о произошедшем. На предприятии заявили, что пожар никак не отражается на производственном процессе. Пострадавших нет.

"Омсктрансмаш" выпускает, в частности, огневые системы "Солнцепек" и модернизирует танки.

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