"Она проиграет": борьбе Долиной за квартиру предрекли печальный конец

Певица пытается вернуть элитное жилье

Лариса Долина стала жертвой мошенников. Те провернули хитроумную аферу, в результате которой прославленная певица осталась без квартиры в центре Москвы и без миллионов. Сумма ущерба оценивается приблизительно в 200 миллионов рублей.

Артистка подала в суд на новую владелицу квартиры, мать-одиночку, однако юристы, оценивая это дело, не дают однозначного ответа, удастся ли ей победить. Если будет доказано, что сделка была совершенно законной, то не видать Ларисе Долиной ни квартиры, ни миллионов. Впрочем, специалисты утверждают, что в любом случае певице не стоит надеяться на возврат денежных средств, ведь она их отдала своими собственными руками. Кроме того, они могут уже давно быть реализованы.

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Дарья Миронова уверена, что Ларисе Долиной не удастся вернуть себе элитную недвижимость.

"У нее идет судебный процесс проигрышный. Эта сделка будет признана. Также Ларисе Долиной придется проходить психиатрическое освидетельствование, которое подтвердит ее адекватность. Она проиграет, ей придется делать еще апелляционные заседания, чтобы сохранить жилье. Так что ситуация довольно сложная", - рассказала Миронова изданию Teleprogramma.pro.

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